Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов сколько кг огурцов собрали если их масса в 4 раза больше чем помидоров
Математика
Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов сколько кг огурцов собрали если их масса в 4 раза больше чем помидоров
Ответ(ы):
Гость:
1) 4-1=3(части) - масса 456кг огурцов2) 456:3=152кг - масса помидоров3) 456+152=608(кг) или 152х4=608кг
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