Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов сколько кг огурцов собрали если их масса в 4 раза больше чем помидоров

Математика

Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов сколько кг огурцов собрали если их масса в 4 раза больше чем помидоров

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