Помогите 1 упражнение

Русский язык
Помогите 1 упражнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гараж,мужчина,властный.
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