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Помогите (2364+34)×5÷1
Алгебра
Помогите (2364+34)×5÷1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11990 2364+34=2398 2398*5=11990 11990:1=11990
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