Тройка лошадей проскакала 90 км сколько километров проскакала каждая лошадь
Математика
Тройка лошадей проскакала 90 км сколько километров проскакала каждая лошадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАЖДАЯ ЛОШАДЬ ПРОСКАКАЛА 90 КМ!
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