Помогите пожалуйста √х³-7=1

Алгебра
Помогите пожалуйста √х³-7=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень X в кубе=8 8=корень 64 X в кубе=64 X=4
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