Постройте график функции, заданной формулой y= -3x-3. С помощью графика найдите координаты точек пересечения графика с осями координат. Помогите пожалуйста.

Гость: Гость:

Графиком является прямая, для построения достаточно двух точек. Пусть Х=0 тогда У= -3*0-3= -3 А(0;-3) Пусть у =0 тогда 0= -3х-3 3х= -3 Х= -1. В(-1;0) Через эти точки проведи прямую. Точка А это точка пересечения с осью ОУ , В - точка пересечения с осью ОХ