Как на английском будет - Я также люблю рисовать; Я по прежнему люблю рисовать? Без переводчика)
Английский язык
Как на английском будет - Я также люблю рисовать; Я по прежнему люблю рисовать? Без переводчика)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I also love to draw, I still love to draw.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Караван верблюдов шел в первый день 8:00 со скоростью 9 км во второй день 6 ч со скоро??тью 8 км в ч а втретий день 9 ч со скоростью 7 км в ч .како...
Українська мова