Как на английском будет - Я также люблю рисовать; Я по прежнему люблю рисовать? Без переводчика)

Английский язык
Как на английском будет - Я также люблю рисовать; Я по прежнему люблю рисовать? Без переводчика)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I also love to draw, I still love to draw.
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