Караван верблюдов шел в первый день 8:00 со скоростью 9 км во второй день 6 ч со скоро??тью 8 км в ч а втретий день 9 ч со скоростью 7 км в ч .какое расстояние прошёл караван за 3 день

Математика

Караван верблюдов шел в первый день 8:00 со скоростью 9 км во второй день 6 ч со скоро??тью 8 км в ч а втретий день 9 ч со скоростью 7 км в ч .какое расстояние прошёл караван за 3 день

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