Караван верблюдов шел в первый день 8:00 со скоростью 9 км во второй день 6 ч со скоро??тью 8 км в ч а втретий день 9 ч со скоростью 7 км в ч .какое расстояние прошёл караван за 3 день
Математика
Караван верблюдов шел в первый день 8:00 со скоростью 9 км во второй день 6 ч со скоро??тью 8 км в ч а втретий день 9 ч со скоростью 7 км в ч .какое расстояние прошёл караван за 3 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 * 9 = 72 2) 6 * 8 = 48 3) 9 * 7 = 63 --------------- 4) 72 + 48 + 63 = 183 ( km ) ответ 183
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