Составьте предложения используя каждое из этих слов: значимый, августовский, мелочный, хлопковый, крапива, дремота, двоюродный, счастливый, километр, сантиметр, изобретение и жалюзи
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Составьте предложения используя каждое из этих слов: значимый, августовский, мелочный, хлопковый, крапива, дремота, двоюродный, счастливый, километр, сантиметр, изобретение и жалюзи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я получила значимый совет, который помог мне в дальнейшеё жизни. Августовский вечер был тёплым. Мои родители быстро забывают мелочные обиды. Мне подарили розовое хлопковое одеяло. В детстве я обжёгся крапивой. На первом уроке на меня напала дремота, я чуть не заснул. На прошлой неделе ко мне приезжал двоюродный брат. По дороге в школу я видел счастливого человека. До школы ехать всего лишь километр. На физике мы всегда переводим сантиметры в метры. К нам в школу привезли новое изобретение. Когда сильно светит солнце, я закрываю в комнате жалюзи.
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