Проверить и вписать нужное пожалуйста срочно

География
Проверить и вписать нужное пожалуйста срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 всё правельно 2-1),2),3),4). и 3-2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите срочно нужно
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста √х³-7=1
Ответить
Алгебра
Постройте график функции, заданной формулой y= -3x-3. С помощью графика найдите координаты точек пересечения графика с осями координат. Помогите по...
Ответить
Русский язык
Составьте предложения используя каждое из этих слов: значимый, августовский, мелочный, хлопковый, крапива, дремота, двоюродный, счастливый, километ...
Ответить
Математика
Решите уравнение: a) 11-x=2+2x б) 5x+7(x-1)=65 в) 45-4(13-3ч)=5
Ответить