Помогите ответить на вопрос:Почему Калашникова можно назвать носителем лучших черт русского национального характера?
Литература
Помогите ответить на вопрос:Почему Калашникова можно назвать носителем лучших черт русского национального характера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калашников не боялся умереть,потому что любил свою жену.Для него нравственные устои были важнее жизни.Калашников умирает достойно,одерживая нравственную победу.Таким образом,даже приняв смерть,герой поэмы одержал победу над бесчестием,не дав опозорить свою любимую женщину.Этот поступок настоящего мужчины. Как-то так. Надеюсь помогла.
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