Помогите болею мозг неварит перимитр и площядь плиз дам 40
Математика
Помогите болею мозг неварит перимитр и площядь плиз дам 40
Ответ(ы):
Гость:
Условные обозначения: Площадь - S Периметр - P Р = 1 см + 2 см + 1 см + 1см 5мм + 1 см 5мм + 2см + 1 см + 2 см + 1см 5мм + 1см 5мм = 15 см Р = 15 см S = 13 см в кв.
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