Помогите дам 30 баллов

Другие предметы
Помогите дам 30 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8:4 = 2 (см) - сторона одного квадрата 2) 2*2 = 4 (см2) - S ( площадь) квадрата Ответ: 4  вродь так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
6 класс помогите. Двое рабочих изготовили 86 деталей, причём первый изготовил на 9 ??еталей меньше второго. Сколько деталей изготовил каждый рабо...
Ответить
Обществознание
Остров на юго востоке Африки
Ответить
Математика
Из двух сплавов,СОДЕРЖАЩИХ СЕРЕБРО,ПОЛУЧИЛИ ТРЕТИЙ СПЛАВ.мАССА ПЕРВОГО СПЛАВА 50 Г ,В НЁМ 60%ЧИСТОГО СЕРЕБРА,ВО ВТОРОМ СПЛАВЕ 80%ЧИСТОГО СЕРЕБРА.ТР...
Ответить
Другие предметы
Помогите пожалуйста !!! заранее благодарю !!! Нужны интересные сведения о китах.
Ответить
Математика
Срочно, выручайте. Каков масштаб плана участка земли с площадью 5га, если он изображен в виде прямоугольника со сторонами 25 см и 20 см?
Ответить