Помогите дам 30 баллов
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Помогите дам 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8:4 = 2 (см) - сторона одного квадрата 2) 2*2 = 4 (см2) - S ( площадь) квадрата Ответ: 4 вродь так)
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