Помогите !! Это очень срочно

Гость: Гость:

1) граматическая основа не является словосочетанием. 2)простые и сложные/двусоставные и односоставные 3)граматическая основа состоит из подлежащего и сказуемого подлежащее-это тот предмет который совершает действие,сказуемое-это действие которое совершает этот предмет распространённое предложение-это предложение в котором есть второстепенные члены (определения,дополнения,обстоятельства и т.д) главные члены предложения-это те,которые передают основной смысл предложения.