Помогите мне пожалуйста!!!!
Математика
Помогите мне пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48:3=16(во 2-м доме)квартир 2)48+16=64(квартир в 2-х домах)
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