Помогите N972 решить. пожалуйста

Гость: Гость:

Если вычитаемое будет-х уменьшаемое -х-1,6 0,1(х-1,6)- 10% -вычитаемого 0,25х- 25% уменьшаемого Их сумма =7,4 0,1(х-1,6)+0,25х=7,4 0,1х-0,16+0,25х=7,4 0,35х=7,4+0,16 0,35х=7,56 х=7,56:0,35 х=21,6- уменьшаемое 2)21,6-1,6=20- вычитаемое проверка: 0,25х21,6+0,1х20=5,4+2=7,4-верно Ответ: 21,6 и 20