(6b-c)2 представьте в виде многочлена

Алгебра
(6b-c)2 представьте в виде многочлена
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6b-c) ²=36b²-12bc+c²
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