Реши задачу с пояснением Масса четырёх одинаковых ящиком с мандаринами 34 кг . Масса пустого ящика 1кг 500г. Найди массу мандаринов в каждом ящике
Математика
Реши задачу с пояснением Масса четырёх одинаковых ящиком с мандаринами 34 кг . Масса пустого ящика 1кг 500г. Найди массу мандаринов в каждом ящике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение - 1кг500гр*4=6 кг - вес 4 пустых ящиков. 34-6=28 кг - вес мандаринов в 4 ящиков (без массы ящиков) 28\4=7 кг - мандаринов в каждом ящике (общий вес мандаринов) Ответ - в каждом ящике находится 7 кг мандаринов.
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