А) (1-1/2):(1/2-1/3) пожалуста найдите все примеры и решите♥♡♥
Математика
А) (1-1/2):(1/2-1/3) пожалуста найдите все примеры и решите♥♡♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-1/2=1/2 2)1/2-1/3=3-2/6=1/6 3) 1/2:1/3=1/2*6/1=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста #1424 1-0.5+0.5=-0.2у ; 0.5(0.5х-5/7)=3.5х*1.5 ; 4-4,5у=2у-2/3(8у-20) ; 3-1/3*(2/3у+1/2)=1/3у+1.5 .
Химия
Помогите пожалуйста! Вычислите массу оксида алюминия, которую можно получить пр?? окислении кислородом 5,4 г. алюминия.