Срочно, пожалуйста! Обозначить род и падеж: Держать в обеих руках Приложить к обоим ушам Стоять на обеих ногах Гулять с обоими щенками Смотреть из обоих окон Позвонить обеим подругам Приглашение от обоих друзей Заран...

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Срочно, пожалуйста! Обозначить род и падеж: Держать в обеих руках Приложить к обоим ушам Стоять на обеих ногах Гулять с обоими щенками Смотреть из обоих окон Позвонить обеим подругам Приглашение от обоих друзей Заранее спасибо!!!

Автор: Гость