Срочно, пожалуйста! Обозначить род и падеж: Держать в обеих руках Приложить к обоим ушам Стоять на обеих ногах Гулять с обоими щенками Смотреть из обоих окон Позвонить обеим подругам Приглашение от обоих друзей Заран...
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Срочно, пожалуйста! Обозначить род и падеж: Держать в обеих руках Приложить к обоим ушам Стоять на обеих ногах Гулять с обоими щенками Смотреть из обоих окон Позвонить обеим подругам Приглашение от обоих друзей Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держать в обеих руках ( руках- женский род, Предложный подеж); приложить к обоим ушам ( ушам- средний род, предложный подеж); Стоять на обеих ногах ( ногах- женский род, предложный подеж); Гулять с обоями собаками (собаками- женский род, творительный подеж); Смотреть из обоих окон (Окон- средний род, родительный подеж); Позвонить обеим подругам( подругам- женский род, дательный подеж); Приглашение от обоих друзей( друзей- мужской род, родительный подеж) Если помогла, то рада была ПОМОЧЬ!!!!!
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