920:0,32 в столбик пожалуйста

Математика
920:0,32 в столбик пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
         920:0,32= 92000:32=2875         92000 : 32 = 2875       - 64         280      -  256            240          - 224              160            - 160                  0
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