920:0,32 в столбик пожалуйста
Математика
920:0,32 в столбик пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
920:0,32= 92000:32=2875 92000 : 32 = 2875 - 64 280 - 256 240 - 224 160 - 160 0
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