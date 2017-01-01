Дайте характеристику предложению В лесу живет рыжая лисица
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Дайте характеристику предложению В лесу живет рыжая лисица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу живет рыжая лисица. -невоск, повествовательное, простое, распр, неослож.
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