Помогите пожалуйста! Вычислите массу оксида алюминия, которую можно получить пр?? окислении кислородом 5,4 г. алюминия.

Химия
Помогите пожалуйста! Вычислите массу оксида алюминия, которую можно получить пр?? окислении кислородом 5,4 г. алюминия.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь все понятно написано)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уравните: 2,5с+1,2+3,6с+5..... 8,8+9,7d-2,5d-3,7
Ответить
Математика
Корень aвс в степени 3 если а равно 9 в 12 с 16
Ответить
История
В чем заключалось историческое значение битвы на поле куликовом
Ответить
Русский язык
Срочно, пожалуйста! Обозначить род и падеж: Держать в обеих руках Приложить к обоим ушам Стоять на обеих ногах Гулять с обоими щенками ...
Ответить
Физика
Объясните назначение наперстка на пальцы швеи во время шитья иглой.
Ответить