Помогите пожалуйста! Вычислите массу оксида алюминия, которую можно получить пр?? окислении кислородом 5,4 г. алюминия.
Химия
Помогите пожалуйста! Вычислите массу оксида алюминия, которую можно получить пр?? окислении кислородом 5,4 г. алюминия.
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Гость:
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