Корень aвс в степени 3 если а равно 9 в 12 с 16
Математика
Корень aвс в степени 3 если а равно 9 в 12 с 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√куб 9*12*16=√куб 1728 = 12 12^3 = 1728
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