(x-42,84)+3,14=34,2 заранее спасибо
Математика
(x-42,84)+3,14=34,2 заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-42,84)+3,14=34,2 x-42,84=34,2-3,14 x-42,84=31,06 x=31,06+42,84 x=73,9 ответ :73,9
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