Помогите! Найдите все целые значения х, удовлетворяющее условия: 2 lt; |х|lt;7

Математика
Помогите! Найдите все целые значения х, удовлетворяющее условия: 2 lt; |х|lt;7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3; 4; 5; 6; -3; -4; -5; -6
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