Помогите написать сочинение 3 класс
Русский язык
Помогите написать сочинение 3 класс
Ответ(ы):
Гость:
Что такое зима? Зима - это время веселья! Это игры, развлечения! Дети обожают играть в снежки, кататься на снежных горках, лепить снеговиков, строить снежные замки. Это очень занимательные занятия. Свежий воздух, добрые друзья и... огромное количество снега, что может быть лучше? Не стоит сидеть на месте! Развлекайтесь, играйте и веселитесь! P.S. Я не знаю, хватит ли этого для третьего класса...Можно написать и по-больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как нарисовать схему Миша делает зарядку 10 мин.Это составляет 1/3 от того времени,з?? которое делает зарядку папа.Сколько времени папа делает заря...
Русский язык
Вместо точек вставьте слова, которые будут зависеть от деепричастия. Бабушка сидя ... рассказывала мне интересные истории. Часто она заглядевшись ....
Русский язык