Помогите написать сочинение 3 класс

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Что такое зима? Зима - это время веселья! Это игры, развлечения! Дети обожают играть в снежки, кататься на снежных горках, лепить снеговиков, строить снежные замки. Это очень занимательные занятия. Свежий воздух, добрые друзья и... огромное количество снега, что может быть лучше? Не стоит сидеть на месте! Развлекайтесь, играйте и веселитесь! P.S. Я не знаю, хватит ли этого для третьего класса...Можно написать и по-больше