Помогите номер 1,2......................
Русский язык
Помогите номер 1,2......................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.луковица и лепка 2.увидал грача -весну встречай
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