Помогите номер 1,2......................

Русский язык
Помогите номер 1,2......................
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.луковица и лепка 2.увидал грача -весну встречай
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