Помогите нужны примеры дефисных написаний прилагательных!
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Помогите нужны примеры дефисных написаний прилагательных!
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Дизель-моторный, социал-демократический, бурят-монгольский, северо-восточный, алма-атинский,орехово-зуевский, нижне-масловский, усть-абаканский, ромен-роллановский, вальтер-скоттовский, лев-толстовский, ерофей-павловичский, Западно-Казахстанская область
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