Помогите описать надо картину

Гость: Гость:

Глядя на картину, зритель словно погружается в волшебный мир, оказавшись рядом с главными героями сказки: Иваном-царевичем и Еленой Пре­красной, которые скачут на Сером Волке подальше от владений злого царя. Сидя на своём верном друге, Иван-царевич креп­ко и бережно обнимает Елену Прекрасную. На нём красивый кафтан из дорогой ткани, подпоясанный зелёным поясом, чёрные перчатки с узором, крас­ная шапочка на голове и красивые красные сапоги. У Ивана-царевича серьёзное выражение лица. Его большие глаза тревожно всматриваются вдаль: нет ли за ними погони? За спиной у главного героя виднеется меч: добрый молодец всегда готов встать на защиту. Рядом с ним сидит Василиса Прекрасная — рус­ская красавица с длинными вьющимися русыми во­лосами, которые развеваются на ветру. Она одета в красивое светло-голубое шёлковое платье с золотой отделкой рукавов и нижней части одежды. Шею кра­савицы украшают жемчужные бусы. На ногах у неё красивые сафьяновые сапожки. Её голову покрывает красивая шапочка, украшенная драгоценными кам­нями. Девушка положила голову на грудь своего спасителя, у неё задумчивый взгляд. Царевна отдала свою судьбу в руки Ивана-царевича и смиренно сло­жила руки перед собой.