Помогите!!!ответить на эти вопросы

Математика
Помогите!!!ответить на эти вопросы
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Ответ(ы):
Гость:
5. х*4+579=1071 х*4=492 х=123    ответ D 6/ 9клеток ответ   С 7. 6 отрезков  ответ  А 8. 54 км ответ  В 7*2+4*10=14+40=54 км
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