Помогите!!!ответить на эти вопросы
Математика
Помогите!!!ответить на эти вопросы
Ответ(ы):
Гость:
5. х*4+579=1071 х*4=492 х=123 ответ D 6/ 9клеток ответ С 7. 6 отрезков ответ А 8. 54 км ответ В 7*2+4*10=14+40=54 км
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