Помогите ответьте на вопросы движение льда по течению, поездка по дальним странам,рабочий на земляных роботах,природная зона с признаками леса и степи,скорострельное оружие для стрельбы пулями.!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!

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Помогите ответьте на вопросы движение льда по течению, поездка по дальним странам,рабочий на земляных роботах,природная зона с признаками леса и степи,скорострельное оружие для стрельбы пулями.!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!

Автор: Гость