Помогите ответьте на вопросы движение льда по течению, поездка по дальним странам,рабочий на земляных роботах,природная зона с признаками леса и степи,скорострельное оружие для стрельбы пулями.!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!

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Помогите ответьте на вопросы движение льда по течению, поездка по дальним странам,рабочий на земляных роботах,природная зона с признаками леса и степи,скорострельное оружие для стрельбы пулями.!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 движение льда по течению-ЛЕДОХОД,  поездка по дальним странам -ПУТЕШЕСТВИЕ, рабочий на земляных роботах -ЗЕМЛЕКОП, природная зона с признаками леса и степи- ЛЕСОСТЕПЬ, скорострельное оружие для стрельбы пулями - ПУЛЕМЁТ.
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