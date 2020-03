Помогите! Перепешите предложения и вставьте артикль,где это необходимо. 1. There is ________park in_____town 2.There is_______house behind____park 3._____house is on______hill. 4.There are ________some rooms in this house ...

Английский язык

Помогите! Перепешите предложения и вставьте артикль,где это необходимо. 1. There is ________park in_____town 2.There is_______house behind____park 3._____house is on______hill. 4.There are ________some rooms in this house 5.There is________bedroom in____house 6._____ bedroom is very nice 7.There is________table in_____ bedroom

Автор: Гость