Помогите перевести и если сможете вставить слова помогите умоляю

Английский язык
Помогите перевести и если сможете вставить слова помогите умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. were. Но тут ошибка, должно быть was. 2. are 3.had 4. has 5. found 6. find 7. fell out 8.fall out 9. 24 teeth 10. 23 teeth
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