Помогите перевести на англ. яз. предложение!ТУТ ВРЕМЯ PAST!!!(Continuous,Perfect,Simpl,Perfect Continuous) ПРЕДЛОЖЕНИЕ : я возвращался домой довольно поздно.Становилось уже темно,и шёл дождь.я шёл быстро,так как я не взял зонти...

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Помогите перевести на англ. яз. предложение!ТУТ ВРЕМЯ PAST!!!(Continuous,Perfect,Simpl,Perfect Continuous) ПРЕДЛОЖЕНИЕ : я возвращался домой довольно поздно.Становилось уже темно,и шёл дождь.я шёл быстро,так как я не взял зонтика и боялся промокнуть. Мимо меня проезжали машины.Вдруг одна из них остановилось возле меня ,и кто-то окликнул меня. Я узнал голос своего приятеля,доктора.Он пригласил меня войти в машину,и через пять минут я был дома.ЛЮДИ ЕСЛИ ВЫ НЕЗНАЕТЕ ПРАВИЛ И ИХ ФОРМУЛЫ ТО НЕ ПИШИТЕ МНЕ ФИГНЮ ИЗ ПЕРЕВОЧИКА!!!МНЕ НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕНО ВРЕМЯ ПАСТ В ПРЕДЛОЖЕНИИ!!! СРОООЧНО!!

Автор: Гость