У Васи и Ерасыла 48 машинок причем у Ерасыла на 8 машинок больше чем у васи Сколько машинок у каждого мальчика
Математика
У Васи и Ерасыла 48 машинок причем у Ерасыла на 8 машинок больше чем у васи Сколько машинок у каждого мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема к задачи Вася-х Ералыс-х+8 вместе-48 х+х+8=48 2х+8=48 2х=48-8 2х=40 х=40:2 х=20 х+8=20+8=28 ответ: у Васи 20 машинок а у Ералыса 28 машинок
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