У Васи и Ерасыла 48 машинок причем у Ерасыла на 8 машинок больше чем у васи Сколько машинок у каждого мальчика

Математика

У Васи и Ерасыла 48 машинок причем у Ерасыла на 8 машинок больше чем у васи Сколько машинок у каждого мальчика

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