Нужно сделать упражнение

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Нужно сделать упражнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1B It is called the saloon 2A what's that vehicle called in English? 2B I think it's called a convertible  3A What are these called? 4A What are those called? 4B They're called axles 
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