Нужно сделать упражнение
Английский язык
Нужно сделать упражнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1B It is called the saloon 2A what's that vehicle called in English? 2B I think it's called a convertible 3A What are these called? 4A What are those called? 4B They're called axles
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