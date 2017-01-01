Выразительно прочитайте стихотворение. Вставьте, где нужно, буквы на месте пропусков. Выпишите выделенные слова, раскрывая скобки. Душа хранит. Вода (не)движнее ст_кла.________ И в глубине ее светло. И только щука, как стр_...

Русский язык
Выразительно прочитайте стихотворение. Вставьте, где нужно, буквы на месте пропусков. Выпишите выделенные слова, раскрывая скобки. Душа хранит. Вода (не)движнее ст_кла.________ И в глубине ее светло. И только щука, как стр_ла, Пр_знает водное ст_кло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Душа хранит. Вода не движнее стекла. И в глубине ее светло. И только щука, как стрела, Пронзает водное стекло.
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