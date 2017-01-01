Наведіть чотири приклади офіційно ділової лексики
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Наведіть чотири приклади офіційно ділової лексики
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1.Надсилаємо вам детальний перелік нашої нової продукції. Просимо уважно ознайомитися й визначити відповідність пропонованих товарів вашим торговим планам. 2.Шановний п. Романе! Від імені дирекції компанії ТОВ "Люціус" дякуємо Вам за проведений курс підготовки спеціалістів-програмістів. Хочемо зазначити, що Ваша допомога була вкрай необхідною й корисною, оскільки ми дуже гостро відчували потребу в програмістах такої кваліфікації. Слід також сказати, що всі, хто відвідував Ваші курси, неодноразово висловлювали своє захоплення методикою вашого викладання. Ще раз дякуємо й висловлюємо надію, що це лише успішний початок нашої співпраці, і в майбутньому Ви ще не раз допоможете нам у справі підготовки кваліфікованих кадрів. З повагою й побажанням успіхів директор ТОВ "Люціус" 3.РОЗПИСКА Я, Іващенко Інна Василівна, яка проживає за адресою: м. Суми, вул. Каштанова, 7, одержала від Кирилової Тетяни Іванівни, яка проживає за адресою м. Суми, вул. Стеценка, 18, 70 (сімдесят) гривень. Зобов'язуюсь цю суму повернути у термін до 11 липня 2004 року. Дата (підпис) І.В. Іващенко і Засвідчення: (підпис) 4.ОГОЛОШЕННЯ 12 квітня 2004 року об 11-й годині в приміщенні Будинку культури відбудеться зустріч із народною цілителькою Наталею Земною. Запрошуємо всіх бажаючих. Адміністрація
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