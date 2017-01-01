#1 Год , предшествовавший году выпуска ОС Windows. #2 Год рождения Евклида (до н.э). #3 ??од рождения Ады Лавлейс. #4 Год рождения Блеза Паскаля

Информатика
#1 Год , предшествовавший году выпуска ОС Windows. #2 Год рождения Евклида (до н.э). #3 ??од рождения Ады Лавлейс. #4 Год рождения Блеза Паскаля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1 В 1981 г. представили 1ую ОС MS-DOC. соответственно ответ: 1980. #2 В 325 г. до н.э. #3 В 1815 г. #4 В 1623г.
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