Помогите решить задачу: Длина земельного участка прямоугольной формы в 5 раз бол??ше его ширины. Если увеличить ширину на 9 м, то ее площадь увеличится в 4 раза. Найдите первоначальные размеры этого участка.

Алгебра
Помогите решить задачу: Длина земельного участка прямоугольной формы в 5 раз бол??ше его ширины. Если увеличить ширину на 9 м, то ее площадь увеличится в 4 раза. Найдите первоначальные размеры этого участка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - Ширина 5х длина S=5x^2 X+9 Ширина нового прямоугольник. 5х длина S=(x+9)5x=5x^2 +45x Составим уравнение: 4*5х^2=5х^2+45х 20х^2 -5х^2 -45х=0 15х^2 -45х=0 15х(х-3)0 Х=0 не может быть Х=3 Ширина исходного 3м. Длина исходного 15м S=3*15=45м^2 3+9=12м Ширина полученного 15м длина S=15*12=180 Действительно площадь полученного в 4раза больше: 45*4=180
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