Помогите решить задачу: Длина земельного участка прямоугольной формы в 5 раз бол??ше его ширины. Если увеличить ширину на 9 м, то ее площадь увеличится в 4 раза. Найдите первоначальные размеры этого участка.

Алгебра

Помогите решить задачу: Длина земельного участка прямоугольной формы в 5 раз бол??ше его ширины. Если увеличить ширину на 9 м, то ее площадь увеличится в 4 раза. Найдите первоначальные размеры этого участка.

Автор: Гость