Помогите перевести текст с немецкого на русский.

Немецкий язык
Помогите перевести текст с немецкого на русский.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миссисипи течёт (протекает) в северной Америке, а не в Африке. Носорог не ест обезьянок(?), а траву и овощи. Кокосы растут на высоких пальмах, а не на кустарниках. Индейцы дома в Америке, не в Африке. Солнце всходит в Африке тоже на востоке, а не на западе. Но большая ложь (есть) сам тигр! Тигры живут не в Африке, а в Азии, и самые большие тигры там (ростом, длины ну или как их там мерят... Хаха) от 2,5 метров до 2,75 метров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить написание буквы Е в слове БУДЕТ.
Ответить
География
Составьте план местности в масштабе: в 1 см 100 м. В центре страницы в тетраде условн??м знаком обозначьте школу. На расстоянии 500 м от школы в на...
Ответить
Русский язык
3 класс. Упражнения 98
Ответить
Информатика
Помогите с информатикой :) 40б
Ответить
Русский язык
Задание такое найти согласование , управление , примыкание пожалуйста помогите за 5 минут
Ответить