Помогите перевести текст с немецкого на русский.
Немецкий язык
Помогите перевести текст с немецкого на русский.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миссисипи течёт (протекает) в северной Америке, а не в Африке. Носорог не ест обезьянок(?), а траву и овощи. Кокосы растут на высоких пальмах, а не на кустарниках. Индейцы дома в Америке, не в Африке. Солнце всходит в Африке тоже на востоке, а не на западе. Но большая ложь (есть) сам тигр! Тигры живут не в Африке, а в Азии, и самые большие тигры там (ростом, длины ну или как их там мерят... Хаха) от 2,5 метров до 2,75 метров.
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