Помогите плииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии??ииз 3 и 5 задания очень очень очень сильно надо плиз помогите умоляю

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Помогите плииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии??ииз 3 и 5 задания очень очень очень сильно надо плиз помогите умоляю
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