Помогите плииииииииз !! реши 2 задачи , 1 решение и 1 непонятно что ! 1. ЗАДАЧА! № 1 в ??вощной магазин завезли 10 равновесных мешков картофиля и 5 стандартных ящиков лука , также с одинаковым весом . Общая массла овощей полу...

Математика

Помогите плииииииииз !! реши 2 задачи , 1 решение и 1 непонятно что ! 1. ЗАДАЧА! № 1 в ??вощной магазин завезли 10 равновесных мешков картофиля и 5 стандартных ящиков лука , также с одинаковым весом . Общая массла овощей получилась равной 780 кг , при этом масса одного мешка картофеля - 68 кг. Какова масса ящика лука ? 2. ЗАДАЧА! № 2 В конкурсе LEGO было 354 детали. 1/3всех деталей были красными , а 1/4 от остальных деталей были жёлтыми . На сколько красных деталей было тбольше чем жёлтых . 3.РЕШЕНИЕ ! 2408 - x = 957 4 . ЧЁТО ! выбери наиболие пятизначное число , сумма цыфр которого равна десяти :\ A) 10 108 Б) 90 001 В) 91 000 Г) 82 000 ПОМОГИТЕ ПЖ.Посторайтесь пожалусо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! дою все балы !

Автор: Гость