Помогите плииииииииз
Физика
Помогите плииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) L=4м г=1.5с с-? с=L/г=4/1.5=2.7м/с 3) с=20м/с г=0.5с L=? L=гс=20*0.5=10м
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