Помогите плиз алгебра 9 класс
Алгебра
Помогите плиз алгебра 9 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
+ 6х=48 x=7 4х-у=30 4×7-у=30 -у=2 y=-2 (7;-2) по моему так и будеть или не так
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