Помогите плизз переведите !!!

Гость: Гость:

Дети ходят к озеру.И так дети ходят к озеру. День очень жаркий и Лили испытывала жажду. Сэм озеро далеко от сюда? Лили спросила. Нет уже не так далеко.Чего ты хочешь? Сэм спросил.Мне жарко.Я хочу немного воды, его сестра сказала слабым голосом.У нас нет воды. Ты попьешь из озера. Оно уже не так далеко. ее брат сказал. Я не хочу пить воду из озера.Эта вода сырая.Отец сказал сырую воду не.....