Помогите по информатике!

Информатика
Помогите по информатике!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = НЕ(А) НТЖ B. Или: NOT(A) XOR B, если надо по-английски.
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