ПОМОГИТЕ!!!по сочинению "февральская лазурь"

Гость: Гость:

Небо ясное, нет ни единого облака. На ветках у берез нет снега. Когда березовая роща заканчивается, начинается большой лиственный лес. Светит солнце, и от берез падает тень. В роще есть маленькие березки и большие, которые раскинули свои ветви, на которых еще прошлогодние листья. Наверное, это последние дни зимы. Зимой такой хорошей погоды не бывает. Наверное, дня через два снег растает. Небо светит лазурным цветом, а вдалеке оно становится белее. Бело-синий снег покрывает землю.