Помогите ,подбери к каждому слову-названию предмета родственное слово- название признака.запиши слова парами .рыба,лес,простор,газета. помогите не пойму я

Русский язык
Помогите ,подбери к каждому слову-названию предмета родственное слово- название признака.запиши слова парами .рыба,лес,простор,газета. помогите не пойму я
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбалка,роща,журнал.На простор не смог,сори забыл..Как-то так
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