Помогите ,подбери к каждому слову-названию предмета родственное слово- название признака.запиши слова парами .рыба,лес,простор,газета. помогите не пойму я

Русский язык

Помогите ,подбери к каждому слову-названию предмета родственное слово- название признака.запиши слова парами .рыба,лес,простор,газета. помогите не пойму я

Автор: Гость